Idosa perde R$ 25 mil durante roubo a sua residência em Americana

Vítima foi rendida por três assaltantes, dois deles armados, no momento em que estacionava o carro na garagem

Carro da vítima foi localizado abandonado na Rua Esperança Zazeri - Foto: Divulgação - Gama

Uma idosa de 64 anos perdeu R$ 25 mil em dinheiro, além de joias durante um roubo ocorrido em sua casa, na Rua Rafael Sânzio, no Parque Residencial Nardini, em Americana, na tarde desta segunda-feira (23). Três homens, sendo dois deles armados, abordaram a mulher no momento em que ela chegava no imóvel.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima chegou à sua residência em seu carro, um Jeep Compass, por volta das 15h30. Ela abriu o portão normalmente, estacionou o veículo, mas ao apertar o botão para fechar a garagem, o controle não funcionou, momento em que os três assaltantes, dois deles armados, invadiram a residência.

Segundo relato da vítima, os bandidos anunciaram o assalto e, com uma arma apontada para a cabeça da mulher, a obrigaram a entrar na casa e entregar dinheiro e joias à eles.

Durante o assalto, o trio colocou a mulher em um banheiro até que, em determinado momento, a obrigaram a acompanhá-los, enquanto eles vasculhavam a casa.

Depois de pegarem diversas joias e R$ 25 mil em dinheiro, os criminosos fugiram com o carro da vítima. Após a fuga dos bandidos, a mulher chamou a PM (Polícia Militar) e a Gama (Guarda Municipal de Americana).

Equipes da PM e Gama fizeram buscas pela região e nenhum suspeito foi encontrado. Já o carro da vítima, foi localizado abandonado na Rua Esperança Zazeri, próximo ao Jardim Botânico.

O caso foi registrado como roubo na delegacia de Americana e segue sendo investigado pela Polícia Civil.