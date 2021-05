Idosa morre em capotamento na SP-304, em Americana

Corpo de Bombeiros atende a ocorrência na SP-304 - Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Uma mulher de 72 anos morreu na tarde desta sexta-feira (28) em um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o carro onde a idosa e mais três pessoas estavam teria perdido o controle, por conta de um problema mecânico, capotado e invadido a pista contrária.

A vítima que morreu foi identificada como Idalina Gonçalves de Moraes. A informação da morte foi confirmada ao LIBERAL por um familiar no local do acidente.

O acidente ocorreu por volta de 14h30, na altura do quilômetro 123, próximo à área da Fazenda do Estado, no sentido Americana-Piracicaba.

De acordo com informações apuradas pelo LIBERAL no local, o capotamento teria ocorrido após o volante do carro, um Fiat Palio, com placas de Santa Bárbara d’Oeste, ter travado. Com isso, o motorista perdeu o controle do veículo e chegou a invadir a pista contrária, no sentido Campinas.

Além da idosa, que faleceu, outras três pessoas estavam no carro. Uma delas, uma mulher de 41 anos, foi socorrida. Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, tiveram ferimentos leves. O serviço de ambulância do município e o Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência na pista, que teve o trânsito nos dois sentidos afetado pelo acidente.

Carro ficou destruído após capotamento na SP-304 – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Mortes no trânsito

Esta é a terceira morte no trânsito registrada em American nesta sexta-feira. Na madrugada, dois homens morreram atropelado na mesma rodovia, no trecho próximo ao acesso da Avenida Nossa Senhora de Fátima.

O número de mortes no trânsito em Americana neste ano já é maior do que no mesmo período do ano passado. Conforme o LIBERAL mostrou na semana passada, a quantidade de óbitos em acidentes de trânsito no município no primeiro quadrimestre é o maior desde 2015, segundo dados do Infosiga.

De janeiro a abril, foram 13 acidentes. Até então, o maior número era em 2015 e 2017, de nove mortes. Até agora, de janeiro a maio, a cidade tem ao menos 17 mortes no trânsito.