Idosa morre após ser atropelada no Jardim São Paulo, em Americana

Uma idosa de 69 anos morreu atropelada na manhã desta terça-feira (13), na Rua das Castanheiras, no Jardim São Paulo, em Americana. O acidente aconteceu por volta das 10h30.

Quando policiais militares chegaram no local, se depararam com uma mancha de sangue na rua e a vítima já havia sido socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O motorista do carro que atropelou a idosa relatou aos policiais que seguia pela via quando a vítima apareceu repentinamente. Após atingi-la, o condutor disse que parou para prestar socorro e chamou o Corpo de Bombeiros. Ele fez o teste do bafômetro e não estava alcoolizado.

A vítima chegou a ser socorrida com vida ao hospital, mas morreu quando ainda era registrado o boletim de ocorrência do acidente. O local foi isolado e a perícia acionada. O caso foi registrado na delegacia de Americana como homicídio culposo (quando não há intenção de matar).