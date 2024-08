Idosa morre após ficar por 12h em cadeira de rodas no HM de Americana

Família aponta negligência no atendimento de Geni da Costa Rodrigues, que estava com pneumonia; HM diz que irá rever procedimentos adotados

Uma idosa de 82 anos, identificada como Geni da Costa Rodrigues, morreu no último domingo (25) após ficar 12 horas em uma cadeira de rodas enquanto aguardava atendimento no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, devido a um quadro de pneumonia. Segundo a família, houve negligência dos profissionais da unidade de saúde.

Ao LIBERAL, a administração do hospital informou que “os procedimentos, tempo de espera e ações adotadas durante o atendimento da paciente serão cuidadosamente revisados, na tentativa de identificar qualquer processo inadequado.”

Geni tinha 82 anos e estava com pneumonia – Foto: Marcelo Rocha / Liberal e Reprodução

Além disso, o HM disse que a causa do óbito ainda será determinada pela equipe médica responsável, com base nos exames realizados e nas condições apresentadas ao longo do serviço. “Este processo será conduzido com o máximo rigor e transparência”, completou.

Geni foi diagnosticada, na semana passada, com pneumonia. A situação demandava atenção porque a idosa também já sofria com diabetes e pressão alta.

No último sábado (24), a aposentada passou mal e o seu filho, Eduardo Miguel Rodrigues, 51, solicitou uma ambulância, que a levou para o PA (Pronto Atendimento) do Antônio Zanaga mesmo com a família insistindo que a idosa deveria ir para o HM.

“O motorista me disse que só leva no posto mais próximo, não leva ao hospital. Ele falou que é proibido levar na emergência do HM”, contou Eduardo.

Gravidade

No PA, o filho soube que o quadro de saúde de Geni era grave, então ele transportou a aposentada até o hospital.

Ao chegar no local, a idosa foi levada até a emergência, mas como os sinais vitais estavam estáveis, ela foi colocada em uma cadeira de rodas e redirecionada para a sala de espera.

Enquanto aguardava, a paciente apresentou um problema no rim, mas mesmo assim, não teria sido atendida com urgência.

Após muita insistência da família e 12h de espera, a equipe de enfermaria decidiu colocar Geni em uma maca, porém a idosa não resistiu à manobra e faleceu na manhã de domingo.

“Eles foram totalmente negligentes. Depois que a minha mãe já tinha morrido, veio uma enfermeira e disse que há horas tinha orientado a tirar ela da cadeira de rodas”, comentou Eduardo, que acompanhou Geni durante toda a espera e afirmou que pretende entrar com processo judicial.

“Foi um descaso. Deixa a gente indignado. É de uma falta de humanidade muito grande, minha mãe agonizou a noite inteira”, completou.

O HM lamentou o falecimento, se solidarizou com a família e se colocou à disposição para esclarecimentos.

A unidade de saúde ainda reiterou o seu “compromisso em oferecer procedimentos em conformidade com as melhores práticas médicas” e informou que os diagnósticos, bem como a classificação de risco seguiram o protocolo padrão, inclusive com a priorização no atendimento após piora do quadro.