Idosa fica ferida ao escorregar em fiação no Parque Gramado, em Americana

Uma mulher de 64 anos, moradora do Parque Gramado, ficou ferida depois de escorregar em fios de internet em via pública. O acidente aconteceu na última terça-feira (23), quando Claudete Bocelli voltava do supermercado. Ela seguia rumo à casa dela, na Rua José Sacoman, quando enroscou os pés na fiação, deslizou e caiu.

Com a queda, Claudete machucou a boca e trincou um dos ombros, sendo obrigada a usar uma tipoia. “Estou com muita dor ainda, mas o médico disse que não tem o que fazer, a não ser esperar e repousar”, afirmou.

Dona Claudete mostra os fios nos quais tropeçou – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

De acordo com ela, a fiação pertence à empresa Desktop Internet. E não seria a primeira vez que os fios ficam no chão. “Os caminhões passam e arrastam a fiação, que acaba vindo ao chão. E isso está virando rotina, o que é um perigo”.

Em nota, a Desktop afirmou que lamenta o ocorrido e estima uma recuperação rápida à vítima. A empresa destacou ainda que os fatos estão sendo apurados desde o ocorrido, uma vez que os postes são compartilhados com outras empresas de telecomunicações e, por isso, há necessidade de averiguação.

“Conforme vistoria feita no local nesta sexta-feira, o cabeamento estava ancorado na altura padrão, obedecendo as normas ABNT NBR 15214 e GED 270”, destacou.

Fios estavam jogados na rua e causaram acidente de idosa – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O LIBERAL também questionou a CPFL Paulista sobre o acidente. A companhia esclareceu que, conforme normas técnicas e regulamentares estabelecidas pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a cessão de espaço nos postes para compartilhamento com as operadoras de telecomunicação é uma obrigação das distribuidoras.

Além disso, a responsabilidade pela manutenção de toda a infraestrutura de telecomunicação, incluindo cabos, é exclusiva da empresa ocupante.

Apenas no ano passado, a CPFL Paulista realizou mais de 71 mil notificações a operadoras de telefonia, banda larga e TV a cabo.

A companhia orienta que, sempre que for identificado algum cabo rompido ou caído no chão, para que o cidadão entre em contato com o serviço emergencial, pelo telefone 0800 010 1010 . Quando a concessionária toma ciência de irregularidades na rede de telecomunicações que trazem risco à população e à rede elétrica, a correção é feita em caráter emergencial.

“Importante destacar que os cabos de energia elétrica de responsabilidade da CPFL Paulista ficam instalados acima do cabeamento de telecomunicação e jamais enrolados ou pendurados nos postes”.