Idosa espera por retirada de cateter há cinco meses em Americana

A pensionista Maria Antonieta Mattos Souza de Oliveira, de 69 anos, aguarda há cinco meses a retirada de um cateter. O tubo foi inserido durante uma cirurgia realizada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, para remoção de cálculo renal.

De acordo com a filha da pensionista, Adriana Matos Souza de Oliveira, de 46, o cateter deveria ter sido retirado um mês depois da cirurgia, em setembro do ano passado. “Minha mãe passou por uma cirurgia para retirada de duas pedras, mas só uma foi removida. O médico, então, colocou um cateter duplo e pediu que ela retornasse dentro de quatro semanas para retirada do tubo, o que não aconteceu”.

Adriana disse que a mãe dela falou com a assistente social do HM, que a orientou procurar por atendimento médico no Núcleo de Especialidades. Mas lá, afirmaram que o caso da pensionista teria que ser resolvido pela Secretaria de Saúde.

Semana passada, Maria Antonieta não se sentiu bem e foi levada por familiares ao HM. Uma médica plantonista disse que a idosa estava com infecção de urina e de sangue e receitou antibiótico. “A profissional disse que não poderia fazer nada quanto à retirada do cateter porque não era especialidade dela, mas alertou que a infecção poderia persisitir justamente por conta da presença do tubo”, afirmou Adriana.

Em nota, a Secretaria de Saúde, por meio do Núcleo de Especialidades, informou apenas que a paciente passou por consulta no dia 5 de janeiro e tem uma nova consulta na próxima semana, já marcada, com uma urologista.

A pasta destacou ainda que a paciente pode, em caso de dor ou qualquer emergência, procurar o pronto socorro do hospital municipal, que poderá, por sua vez, acionar a equipe de urologia.