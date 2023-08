Idosa de 77 anos morre após ser atropelada no Centro de Americana

Motocicleta atingiu Ana Velasco Conrado na Avenida Dr. Antônio Lobo, no início da tarde de terça; vítima morreu no Hospital Municipal

Uma idosa de 77 anos, identificada como Ana Velasco Conrado, morreu na noite desta quarta-feira (29), depois de ser atropelada por uma motocicleta no Centro de Americana. O acidente aconteceu no início da tarde do mesmo dia.

Vítima foi socorrida ao HM de Americana, mas morreu na madrugada desta quarta – Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo informações do registro do caso na Polícia Civil, por volta de 12h30 desta terça, um motociclista de 33 anos estava em sua Honda CG Fam 160, parado no semáforo da Rua Washington Luiz.

Quando o sinal ficou verde, ele entrou na Avenida Dr. Antônio Lobo e, ao acessar a via, não teve tempo hábil de frear e acabou atropelando a idosa.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, também em Americana, com ferimentos na cabeça. A PM esteve no local para atendimento do acidente.

Já no período da noite, a Polícia Civil foi informada pelo hospital que, por volta de 19h30, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Sendo assim, um outro registro do caso seria realizado, desta vez como homicídio culposo, enquanto as causas do acidente serão apuradas.

De acordo com a PM, não foi constatado consumo de álcool pelo motociclista após a realização do teste de bafômetro. Além disso, a moto dele estava com a documentação em dia.