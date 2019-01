Idosa cai em golpe e perde mais de R$ 2 mil

Uma idosa de 71 anos teve um prejuízo de R$ 2.500 depois de cair em um golpe em uma agência do banco Bradesco, em Americana. A vítima contou à polícia que foi abordada na manhã desta quarta-feira (9) por uma mulher que estava vestida de maneira semelhante aos funcionários do banco e que seguiu suas ordens.

Ao chegar em sua casa, porém, percebeu uma movimentação financeira no extrato que não tinha realizado. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) como furto. Foto: Arquivo/O Liberal

Segundo o registro da ocorrência, o caso ocorreu no Bradesco da Avenida Cillos, por volta das 11h40. A vítima utilizava um dos caixas eletrônicos quando uma mulher surgiu e disse que aquela máquina estava sendo abastecida. Segundo a idosa, ela aparentava ter 1,60 m de altura e 35 anos de idade, tinha cabelos castanho claro, usava blusa estampada com detalhe em vermelho – que se assemelhava aos jalecos utilizados pelos funcionários do banco.

A vítima foi então até outro terminal após a orientação, ainda acompanhada da suposta funcionária, para a impressão de um extrato bancário. Nisso, a mulher disse à idosa que suas mãos estavam com excesso de suor, pediu que as secasse e inserisse a digital mais duas vezes. Após isso, a vítima retirou-se do banco e foi até sua casa.

Ela percebeu o golpe às 16h30, quando foi conferir o extrato e viu que R$ 2.500 tinham sido sacados da conta bancária sem o conhecimento dela.

Em nota encaminhada ao LIBERAL, o Bradesco afirmou que “adota uma rigorosa política de segurança para proteção de seus clientes e mantém frequentemente avisos alertando os clientes sobre os procedimentos de segurança nos terminais de autoatendimento, inclusive para que não aceitem ajuda de estranhos. Esses alertas são feitos nos próprios canais de atendimento, nas redes sociais e ainda em um site exclusivo para conteúdo de segurança (seguranca.bradesco)”, informou.