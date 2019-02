Idosa cai em golpe e perde R$ 5 mil em Americana

Uma aposentada de 73 anos perdeu R$ 5 mil em um golpe aplicado por estelionatários na manhã desta segunda-feira (18), no Nilsen Ville, em Americana. Ela receberia uma “recompensa” ao ajudar uma mulher analfabeta a receber um prêmio de R$ 3 milhões em uma agência bancária de Americana. As informações são da Polícia Civil.

A idosa caminhava por volta das 9h30 quando foi abordada por uma mulher que se identificou como Maria e, afirmando ser de Cosmópolis, perguntou onde ficava a confecção Primavera, que a vítima disse desconhecer. Neste momento, um homem – que supostamente se chama Fernando – se juntou a elas e ofereceu ajuda.

“Maria” relatou aos dois que estava em busca de um prêmio que ganhou na quina – ela tirou de um envelope um comprovante do jogo realizado. Com isso, “Fernando” supostamente ligou à uma caixa lotérica e teria recebido a informação de que o bilhete era mesmo premiado, e no valor de R$ 3 milhões.

A suspeita contou que era analfabeta e o homem fez outra chamada telefônica, e retornou dizendo que um banco exigia duas testemunhas para abertura de uma conta onde o prêmio seria depositado, já que a “ganhadora” não portava nenhum documento.

A aposentava também não estava com nenhum documento, por isso recebeu uma carona dos estelionatários em um Citroen C4 até a sua residência, onde pegou o RG, cartão bancário e um comprovante de endereço.

Enquanto eles se dirigiam até uma agência bancária, a suposta vencedora da aposta disse que daria 10% do prêmio ao homem e para a aposentada pela ajuda que recebeu, mas pediu R$ 10 mil para cada um deles para “provar” que eles tinham dinheiro em conta.

No horário em que o banco abriu, o homem saiu do veículo e voltou instantes depois com um pacote – ele disse que lá estava embrulhados R$ 14 mil em espécie e pediu que a idosa fizesse o mesmo, ou seja, sacasse uma quantia, e orientou que ela dissesse que o valor seria destinado a reforma de sua casa caso algum funcionário do banco questionasse o saque.

O gerente autorizou a retirada de R$ 5 mil – o dinheiro foi entregue a “Maria”, que disse que estava passando mal por estar menstruada, e pediu que a idosa fosse até uma drogaria na Avenida de Cillo e lhe comprasse um absorvente enquanto ela e o homem ficariam no veículo aguardando.

Quando retornou, a aposentada notou que o Citroen C4 não estava mais lá. Ela compareceu até a CPJ, registrou um boletim de ocorrência e passou o emplacamento do carro utilizado pelo casal no golpe. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.