Idosa atacada por pit bulls está estável, diz Hospital Municipal de Americana

A idosa Ana Marta de Campos, que foi atacada por dois pit bulls em sua própria casa na última quarta-feira (9), no bairro Jaguari, em Americana, tem quadro de saúde estável. A atualização foi passada pelo Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde a mulher de 69 anos está internada desde o dia do incidente.

Ainda de acordo com o hospital, Ana Marta está consciente, mas segue sob cuidados médicos e recebendo antibióticos. Por conta do ataque, a idosa sofreu lacerações e uma fratura na costela. Ela segue utilizando dreno.

Quadro clínico de mulher atacada por pitbulls no Jaguari é estável – Foto: Leonardo Matos/Liberal

“Graças a Deus ela está viva, então já é uma vitória”, disse a filha Priscila ao LIBERAL. Apesar dos ferimentos, Ana Marta está lúcida e conversa. Além disso, consegue comer, beber água e tomar banho normalmente, de acordo com informações da filha.

O quadro é positivo, mas ainda não há previsão de alta. A idosa seguirá sendo acompanhada pela equipe multidisciplinar do hospital para monitoramento.

O caso

Na quarta-feira, Ana Marta foi atacada pelos dois pit bulls que viviam em sua casa, no bairro Jaguari, em Americana. Os cães pertenciam ao genro da idosa. Ela foi resgatada e levada ao hospital em estado grave, conforme informou a PM (Polícia Militar) no momento da ocorrência.

No momento do ataque, estavam na casa apenas a idosa e a neta de 19 anos, que é autista e sofre de esquizofrenia, conforme consta no boletim de ocorrência. Assustada, a jovem se trancou em um cômodo e chamou a polícia.

Durante o resgate, os cães foram baleados pela PM, que informou que os tiros foram necessários por conta da agressividade dos animais e para salvar a vida da vítima.

Em seguida, os pit bulls foram levados pelo dono a uma clínica veterinária, mas acabaram sendo sacrificados por conta dos ferimentos.

O delegado plantonista Felipe Sales disse à reportagem no dia do ataque que haverá uma nova análise para definir se houve lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Isso irá depender da recuperação da idosa e de eventuais sequelas que a vítima possa ter.