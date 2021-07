Identificação da variante de Manaus em Americana era esperada, diz infectologista

Instituto Butantan, de São Paulo, identificou cepa da Gama em dois moradores da cidade que não viajaram ou tiveram contato com viajantes recentemente

A identificação de dois casos da variante Gama do coronavírus, encontrada inicialmente em Manaus (AM), apenas confirmou o que os profissionais da linha de frente em Americana já suspeitavam.

“Só não foi descoberto antes porque não havia sido feita análise. A gente já sabia por Araraquara que estava disseminada no interior”, disse o infectologista Arnaldo Gouveia Junior, que atende na rede particular e faz parte do Comitê de Crise da prefeitura.

Os dois casos são de pacientes que não viajaram ou tiveram contato com viajantes recentemente, indicando a transmissão comunitária na cidade. O exame foi realizado pelo Instituto Adolfo Lutz.

Uma das preocupações relacionadas às variantes é o grau de proteção oferecido pelas vacinas. A eficácia da Coronavac e a Astrazeneca contra as cepas Gama e Alpha (britânica), que também já havia sido identificada na cidade, foi confirmada.

Um estudo japonês mostrou que a vacina da Pfizer deu indícios de eficácia contra a variante Gama em hamsters. A Janssen, que chegou esta semana à região, apresentou boa proteção contra casos sintomáticos em relação à Alpha e à Gama.

“O importante é se vacinar, e enquanto a pandemia não for dada como resolvida, tomar as medidas. Ser vacinado diminui o risco de pegar a doença, e mais ainda o risco de morrer, mas não exclui. Não é para ficar ‘dando mole’ porque tomou a vacina”, alertou o médico.

Arnaldo ponderou que os estudos relacionados à maior mortalidade pelas variantes da Covid-19 ainda são preliminares.

Já a infectologista Ártemis Kílaris, que também atua na rede particular, declarou em diversas ocasiões que avalia que a explosão de casos está ligada à circulação de variantes mais agressivas. A médica relatou que, este ano, os pacientes estão dando entrada nos serviços de saúde com um quadro grave de comprometimento pulmonar, mesmo com poucos dias de sintomas.

A Secretaria de Saúde de Americana também relacionou o recorde de mortes pela Covid-19 no mês de junho à circulação de variantes, assim como ao recrudescimento da transmissão em nível nacional e desrespeito às regras sanitárias.