IBGE terá ajuda da prefeitura para realização do Censo em Americana

A Prefeitura de Americana vai intensificar a divulgação do trabalho dos recenseadores do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para que consigam ser atendidos pela população e, desta forma, fazer o levantamento para o Censo Demográfico 2022.

Em reunião nesta segunda-feira com o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e secretários municipais, representantes do instituto disseram que as equipes estão encontrando dificuldades para entrevistar a população.

Desde 1º de agosto, quando os trabalhos tiveram início, os agentes conversaram com 64.521 moradores em 23.634 domicílios. Ao todo, foram visitadas 30.927 residências, sendo que 7.093 estavam fechadas, o que corresponde a 23% do total.

Os dados coletados no Censo formam uma base essencial para o planejamento público e privado. As informações levantadas, impactam, por exemplo, no FPE (Fundo de Participação dos Estados) e FPM (Fundo de Participação dos Municípios). Além disso, o critério populacional é utilizado para disponibilizar aos municípios, ambulâncias, unidades de corpo de bombeiro, delegacias e viaturas, entre outros recursos.

“É através desses dados que é possível saber se os pais de família estão empregados, se as crianças e jovens estão estudando, quais as condições de saneamento básico dos domicílios, índices de fecundidade, número de pessoas com deficiência”, explicou Elioenai Wilcesky Tosini Neves, coordenador de Área do IBGE em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, em entrevista recente ao LIBERAL.

Agentes estão uniformizados com bonés e coletes azuis – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação de Americana, Allison Roberto informou que para que todos tenham acesso às informações e orientações será feito um trabalho em conjunto com várias secretarias.

Por meio da Educação, por exemplo, pretendem levar o assunto para as escolas. A Saúde poderá colaborar com a divulgação nas unidades de saúde. Já a Guarda Municipal será acionada para garantir a segurança dos trabalhos, entre outras ações.

Para o coordenador regional do IBGE, as principais causas da falta de participação dos moradores são os impactos da pandemia. Por conta do isolamento social, as pessoas ficaram inseguras, afirma.

“Mas os recenseadores têm identificação, as residências recebem avisos para o agendamento do questionário e podem marcar com antecedência, além de contar também com os supervisores que dão suporte ao atendimento. Podem passar até cinco vezes nas casas até serem atendidos para coletarem as informações, que serão fundamentais para que a cidade possa garantir recursos e reverter em ações à população”, destacou.

E se o recenseador não encontrar nenhum morador em casa?

Neste caso, o agente deverá deixar uma folha de recado para agendamento pelo morador e retornará em horário e dia diferente visando o sucesso da coleta. No papel deixado pelo recenseador há informações necessárias de identificação do censitário, como: nome, matrícula e telefone para contato, os quais podem ser validados pelo morador em caso de dúvida através dos canais: respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800 721 8181.