Iate Clube de Americana apresenta documentos que atestam o correto funcionamento de ETE

Com ETE própria, o condomínio adquiriu um gerador para evitar as intempéries da natureza que têm sido cada vez mais constantes

Estação de tratamento de efluentes localizada no condomínio - Foto: Divulgação

Fortes chuvas recentemente têm prejudicado bastante a população de Americana, com queda de arvores e falta de energia. Não foi diferente no Iate Clube Americana, que possui sua própria estação de tratamento às margens da Represa do salto Grande.

A Estação de Tratamento de Efluentes passou por procedimento fiscalizatório recentemente. Como o Iate Clube já tinha corpo técnico que dava suporte nos cuidados com a Estação e sempre respeitou as exigências dos órgãos competentes, apresentou toda a documentação necessária e está esclarecendo todas as dúvidas, sem embargo de aplicar novas melhorias para tornar a Estação ainda mais segura.

Com ETE própria, para melhorar e tornar ainda mais seguro o processo, o condomínio adquiriu um gerador para evitar as intempéries da natureza que têm sido cada vez mais constantes em nossa cidade.

“Aproveitamos e realizamos melhorias recentemente cujo projeto foi devidamente aprovado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) quando de sua implantação, possuindo as licenças ambientais atualizadas”, afirmou presidente do Iate Soni Seiga.

Ao menos uma vez por mês é realizada a coleta e análise dos efluentes tratados, tarefa a cargo de laboratório certificado pelo Inmetro, em atendimento à legislação própria. Os laudos das análises são enviados à Cetesb para o acompanhamento de todo o processo de tratamento de efluentes, que está de acordo com as exigências legais.

Por fim, ratifica-se que o Iate Clube de Americana sempre apresentou preocupação com o meio ambiente, esforçando-se por projetar, investir e realizar constantes melhorias em todos os setores visando não somente manter nosso meio ambiente limpo e saudável, como ainda conscientizar a todos sobre a importância de preservar, cuidar e manter nossos mananciais.