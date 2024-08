Hugo Farias: um ano após o feito das 366 maratonas em Americana

O corredor Hugo Farias, com o par de tênis usado em sua última das 366 maratonas consecutivas - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

As ruas e avenidas de Americana já viram diversos eventos e celebrações ao longo destes 149 anos. Porém, há um ano, os moradores testemunharam um feito extraordinário: um homem decidiu mudar sua qualidade de vida e inspirar os outros a fazer o mesmo.

Hugo Farias, de 45 anos, o maratonista que completou 366 maratonas consecutivas pela cidade, agora reflete sobre o impacto dessa ação e como ela moldou não apenas sua vida, mas como a forma de pensar.

Ele se tornou o homem que mais correu a distância de 42km por dias consecutivos no mundo e até mesmo recebeu um reconhecimento mundial do Guinness Book, o livro dos recordes. Tudo isso, em Americana.

“A vida é mais sobre ser do que sobre ter”, reflete Hugo, com a convicção de alguém que passou por uma transformação profunda após largar um trabalho fixo e estável de 20 anos na área de tecnologia, para seguir o propósito.

“Vivemos uma inversão de valores, em que a sociedade valoriza mais o que temos. Ao correr 366 maratonas consecutivas, eu quis mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis e que nunca é tarde para escrever uma nova história”, avalia.

Locais de Americana como cenário do feito histórico

Correr pelas ruas de Americana foi uma experiência que, segundo Hugo, lhe trouxe uma gratificação imensa. Cada passo nas avenidas Bandeirantes, Brasil e Armando Salles foi um reflexo de sua determinação e do apoio da comunidade.

“Tive a companhia de pessoas desde a primeira semana. Amigos, novos amigos, curiosos, comerciantes, atletas e motoristas. Com o tempo, começaram a acreditar que seria possível e passaram a torcer a favor”, celebra.

O trajeto, que envolvia também passar em frente ao Corpo de Bombeiros, subir o Viaduto Amadeu Elias e correr em direção ao Parque Universitário, se tornou parte de sua rotina diária.

“Eu utilizava o Bike Hotel como ponto de apoio ao longo do projeto. Meus trajetos preferidos eram a Avenida Brasil e o Parque Universitário”, diz Hugo. Esses locais não eram apenas caminhos para ele. Eram parte de uma conexão mais profunda com a cidade.

“O trajeto escolhido era desafiador, com uma altimetria diária de aproximadamente 350 metros ao longo de 42 km, o que resultou em um acúmulo total de cerca de 128 mil metros, equivalente a 14 vezes a altura do Everest. Apesar da dificuldade, esse percurso me permitia correr pelas principais ruas e avenidas de Americana. A cidade acolhe a mim e minha família desde 2012 quando decidimos morar aqui.”

“Eu registrei em fotos as mudanças climáticas e a mudança da paisagem ao longo das quatro estações. Eu costumava tirar uma foto diariamente no topo da Avenida Brasil, em frente ao zoológico. Além disso, registrei a evolução diária da construção de um conjunto de prédios no parque universitário. Vi terrenos vazios se tornarem casas em seis meses”, relembra.

Hugo Farias completou 365 maratonas – Foto: Clayton Damasceno (4)

Conexão com a comunidade

Ao longo das 366 maratonas, Hugo construiu laços profundos com a comunidade de Americana. Ele relembra com carinho a amizade que formou com Paulo Brito, um recém-aposentado que se tornou seu companheiro de corrida.

“Corríamos em sentidos opostos diariamente. Um belo dia, o convidei para correr no mesmo sentido e expliquei o que estava fazendo. A partir de então, corremos juntos por aproximadamente 190 dias dos 366. Demos muita risada, até ajudamos a empurrar um carro que estava sem gasolina”, recorda.

Desafios e superação

Como qualquer grande empreitada, a jornada de Hugo não foi sem obstáculos. Um dos momentos mais desafiadores foi quando sofreu uma lesão na virilha, conhecida como pubalgia, uma condição incapacitante. “Desistir não era uma opção”, afirma Hugo.

“Eu pedi demissão, coloquei minha família nessa situação. Além disso, estava utilizando o meu dinheiro da previdência privada para construir a minha nova carreira. Correr uma maratona por dia virou o meu trabalho. Então não tinha como desistir”, acrescenta.

Com o apoio de uma equipe multidisciplinar, Hugo conseguiu continuar, mesmo que isso significasse caminhar por 10 horas ao longo de cinco dias consecutivos. O esforço não era apenas físico, mas também emocional e financeiro.

“Apesar de a minha esposa trabalhar, mantenho minhas responsabilidades de pai e marido. Decidi empreender, criar a minha empresa, a minha marca pessoal com produtos e serviços. Isso é sinônimo de viver o desconforto, mas estou feliz”, menciona.

Futuro de Hugo Farias

Agora, um ano após completar as 366 maratonas, Hugo se concentra em estruturar sua nova carreira como escritor, palestrante, mentor e empresário. Ele também tem planos ambiciosos para o futuro.

Em 2025, ele pretende se tornar o primeiro ser humano a correr toda a extensão das Américas, desde o Alasca até Ushuaia, na Terra do Fogo, um percurso de aproximadamente 23 mil km que ele espera completar em 240 dias.

Além disso, Hugo defende a criação de um evento anual de corrida em Americana como parte do calendário da cidade, com atividades esportivas e beneficentes, com o apoio do Poder Executivo.

“Estamos planejando iniciar em 2025. Devo participar de alguns eventos de corrida ao longo do ano como preparação para o Projeto Américas”, adianta.

