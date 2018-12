Hotel seleciona funcionários para 17 vagas pelo PAT

Uma empresa do setor de hotelaria, que vai inaugurar um empreendimento em Americana, entrou em contato com o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e se mostrou interessada em fazer a contratação de mão de obra por meio dos currículos cadastrados no site da prefeitura.

A Unidade de Desenvolvimento Econômico ofereceu todo o suporte necessário para que os integrantes da empresa possam fazer a seleção, entrevistas e, consequentemente, as contratações. A estrutura física do PAT foi colocada à disposição para, inclusive, a realização das entrevistas. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Serão oferecidas 17 vagas: cinco para arrumadeira, três para atendente de alimentos e bebidas, cinco para atendente de hospedagem, e uma vaga para gerente geral, outra para sub-gerente, auxiliar administrativo e mais uma para técnico em manutenção.

Os interessados devem cadastrar o currículo no site da Prefeitura de Americana, no link “PAT Cadastro Currículo”.

“Americana ganha muito com a vinda de uma rede de hotéis tão conceituada. O prefeito Omar Najar e eu, como secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, ficamos muito felizes em poder ajudar oferecendo a estrutura do PAT para que a empresa possa fazer essas contratações”, afirmou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Americana, Guilherme Tiosso.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.