Hotel prevê parceria para retomar obra após 4 anos

No entroncamento entre as rodovias Luiz de Queiroz e Anhanguera, em Americana, os motoristas e transeuntes se deparam com o esqueleto de um prédio que está com as obras paradas. Trata-se do Comfort Americana, um hotel de bandeira internacional que foi anunciado em 2014. O projeto tinha previsão de entrega em 24 meses, mas encontra-se paralisado há cerca de quatro anos.

O imóvel voltou a chamar a atenção após o anúncio, na semana passada, da construção de um hotel com 120 apartamentos na região do bairro Terramérica, em Americana. A incorporadora Cristo Rei, responsável pelas obras do Comfort Hotel, garantiu que não desistiu do empreendimento e contou que há a expectativa de firmar, até fevereiro, uma parceria importante para retomar a construção. A estimativa é que sejam necessários R$ 18 milhões para a conclusão do projeto, entre obra civil e decoração. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Sócio diretor da Cristo Rei Incorporadora, Eduardo Henrique Domingues explicou que a paralisação das obras está relacionada a diversos fatores, mas o principal foi uma intervenção da CMV (Comissão de Valores Mobiliários) na regulamentação das ofertas de condo-hotel. Esse tipo de empreendimento permite a comercialização dos quartos a investidores, que recebem os rendimentos decorrentes das ocupações.

A CMV impediu a comercialização de unidades, nesse modelo, que estavam em aprovação ou sendo comercializados após identificar problemas na forma como os anúncios eram divulgados, com falta de informações que esclarecessem as circunstâncias do negócio. As empresas precisaram elaborar um documento, chamado Prospecto de Oferta do Empreendimento, para então poderem prosseguir com as vendas dos quartos. No caso do Comfort, esse prospecto foi publicado em 2017. Quando as obras poderiam ser retomadas, a Incorporadora Cristo Rei encontrou o mercado imobiliário sofrendo com os efeitos da crise econômica.

“Esse processo durou praticamente dois anos, o que prejudicou demasiadamente a continuidade do empreendimento. Nenhum projeto de incorporação imobiliária se sustenta sem a realização das vendas”, afirmou o sócio.

Está em andamento uma parceria que deverá revisar o orçamento da obra, com a definição de um novo cronograma visando uma operação hoteleira mais “enxuta”, segundo Eduardo.

Segundo a incorporadora, há funcionários que realizam a manutenção do imóvel e segurança. A reportagem esteve no local e conversou com o pedreiro Wanderlei José da Silva, de 44 anos. Ele trabalha na guarita do prédio como vigilante desde quando as obras pararam. Wanderlei contou que entre suas responsabilidades estão o cuidado com o espaço e o acionamento dos refletores durante a noite.

“As obras pararam e voltaram várias vezes. A última vez que fizeram alguma coisa foi no ano passado. Mexeram por uns dois ou três meses, depois pararam de novo. Já chegou a empregar 70 pessoas na construção”, afirmou.

Já o Hotel Ibis de Americana, localizado na Avenida São Jerônimo, está com a estrutura pronta. Segundo a assessoria de imprensa do empreendimento, as obras ainda estão em andamento, na fase de desenvolvimento interno, e seguindo o cronograma planejado inicialmente. Contudo, ainda não há data oficial para a inauguração.