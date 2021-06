Hotel Florença realizará drive-thru solidário neste fim de semana

Iniciativa será realizada no sábado e domingo para arrecadar alimentos não perecíveis, agasalhos e roupas em geral

O Hotel Florença realizará neste final de semana, dias 5 e 6 de junho, um drive-thru solidário para arrecadação de alimentos não perecíveis, agasalhos e roupas em geral. A ação será no próprio hotel, localizado na Avenida Cillos, em Americana, das 9h às 12h.

De acordo com Jerônimo Carlos, que atua como gerente administrativo do hotel, a iniciativa é parte de uma campanha maior de arrecadação de alimentos ao longo dos meses de maio e junho.

Serão arrecadados alimentos não perecíveis, agasalhos e roupas em geral – Foto: Divulgação

A ação será feita em parceria com o projeto “Missão Jeito de Ser”, que promove ressocialização de moradores de rua, além de empresas do Grupo Contatto.

“Nós vamos mobilizar os colaboradores do hotel para auxiliar na logística e recolhimento. Esta ação faz parte da nossa parceria com a Fernanda Soares Garcia, do projeto (Missão Jeito de Ser). Pedimos que todos que puderem que ajudem na nossa campanha”, afirmou.

Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas nos telefones (19) 3475-8797 e (19) 99751-4977, do Hotel Florença, ou (19) 99258-4188, da “Missão Jeito de Ser”.