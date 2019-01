Hotel de alto padrão deve gerar até 80 empregos

Americana terá um hotel de alto padrão às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), segundo o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Tiosso. O projeto de construção foi apresentado na tarde desta terça-feira (15) no gabinete do prefeito Omar Najar (MDB).

O Terroá Hotel terá 120 apartamentos, 13 andares e será construído em estruturas pré-moldadas em uma área de 15.600 metros quadrados no bairro Terramérica, de acordo com a prefeitura. Serão gerados 50 empregos diretos e 30 indiretos. Foto: Maria Eduarda Gazzetta / Prefeitura de Americana

Também haverá um salão para eventos e auditório. A previsão é que a obra fique pronta em um ano e que o hotel comece a funcionar em 18 meses, segundo Tiosso.

“É o primeiro no Brasil nesse modelo pré-moldado. A estrutura apresentada é muito boa, com um alto nível de qualidade, piscina aquecida no 13º andar, com vista inclusive para cidades vizinhas. Tenho certeza que será um importante empreendimento para a nossa cidade e também para a região”, disse o secretário.

O prefeito de Americana destacou a importância do empreendimento para o desenvolvimento do município. “Ficamos felizes quando este tipo de projeto nos é apresentado, pois mostra que os empreendedores acreditam no potencial de Americana, na nossa infraestrutura e no potencial da cidade. Estamos buscando auxiliar para que eles viabilizem o projeto e que tenham sucesso nesta empreitada”, disse Omar.

O empreendimento é da empresa Marto Administração de Bens e Participações Ltda.