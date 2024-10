A FAM (Faculdade de Americana), por meio do Hospital Veterinário FAM, realizará nos dias 15 e 29 de outubro, das 9h às 17h, avaliações gratuitas para a detecção precoce de neoplasia mamária em cadelas e gatas. Essa iniciativa faz parte da campanha Outubro Rosa Pet, que visa conscientizar tutores sobre a importância da prevenção e do tratamento desse tipo de tumor, que afeta as glândulas mamárias dos animais.

A neoplasia mamária é um tumor cujas principais causas estão relacionadas aos hormônios sexuais, como o estrogênio e a progesterona. Animais que não foram castrados ou foram castrados tardiamente apresentam um risco maior de desenvolver a condição. Outros fatores incluem idade avançada, predisposição genética e o uso prolongado de anticoncepcionais hormonais.

É fundamental que os tutores fiquem atentos a alguns sinais que podem indicar a presença de neoplasia mamária, como:

Nódulos ou caroços nas mamas;

Inchaço ou aumento de volume em uma ou mais glândulas mamárias;

Secreções anormais (pus ou sangue) nas mamas;

Alterações na pele da região mamária, como vermelhidão, ulceração ou sensibilidade;

Em casos avançados, perda de peso, letargia ou dificuldade respiratória.

Renan Bignotto, veterinário no HOVET FAM, lembra que os exames são sempre essenciais para a saúde do animal. “Outubro Rosa para os animais é essencial para alertar sobre a prevenção do câncer de mama em pets e reforça a importância do diagnóstico precoce para a saúde dos nossos companheiros de quatro patas”, disse.

Gustavo Azzolini, diretor da FAM, destaca a importância dessa ação: “Sabemos o quanto a saúde dos nossos animais é essencial. Por isso, estamos oferecendo essa oportunidade para que os tutores possam identificar precocemente sinais de neoplasia mamária em cadelas e gatas, além de proporcionar tratamento adequado com condições especiais”, comentou.

Serviço