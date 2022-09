Hospital Seara vai receber verba de R$ 200 mil para investimento em dados

Atualmente, os dados do hospital e das pessoas assistidas pela instituição são, em sua maioria, controlados manualmente

O Hospital Seara, em Americana, vai receber R$ 200 mil para investir na gestão de dados dos pacientes. O repasse da verba, proveniente de emenda parlamentar, via governo federal, foi publicado no Diário Oficial do município desta terça-feira.

No documento consta que, atualmente, os dados do hospital e das pessoas assistidas pela instituição são, em sua maioria, controlados manualmente, o que torna o processo de acompanhamento dos pacientes pela Secretaria de Saúde demorado.

Segundo a pasta, o método atual também não permite maior previsão nas ações e evolução dos usuários, cenário que se pretende melhorar com a implantação de um software especializado em gestão hospitalar.

Por meio da ferramenta, será possível um maior controle das informações dos pacientes, medicações utilizadas, gerenciamento de compras, gestão de leitos, entre outros.

O investimento está previsto na portaria 731, publicada em 5 de abril deste ano, que habilita o município a receber recursos referentes ao incremento temporário da média e alta complexidade ao custeio dos serviços de atenção especializada à Saúde.

O anúncio da verba acontece uma semana depois de o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, garantir que a prefeitura vai renovar o convênio com o Hospital Seara para o próximo ano e que o valor da subvenção aumentará.

Há cerca de três meses, a instituição ameaçou fechar as portas devido à falta de apoio da administração municipal.