Hospital Seara tem fila de espera de um mês por leito

A espera por um leito do SUS (Sistema Único de Saúde) no Hospital Psiquiátrico Seara, em Americana, chega a 30 dias. A instituição, que atende 48 municípios pertencentes ao DRS 7 (Departamento Regional de Saúde) de Campinas, tenta estabelecer parceria com cidades da região para reforçar o caixa e garantir a sobrevivência. O local, fundado em 1963, ainda existe por conta das doações e de convênios particulares.

Segundo o assistente financeiro do Seara, José Pires, o hospital oferece 94 leitos ao SUS, sendo 63 para homens e 31 para mulheres. Todos estão sempre ocupados. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Não tem folga. Sai um e já entra outro no lugar”. Os pacientes do SUS chegam pela Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). O tempo de espera para conseguir uma vaga gira de 20 dias a um mês. Segundo Pires, a espera nunca chegou a tanto, mas nos últimos três anos, com o fechamento de alguns hospitais psiquiátricos no interior do Estado, a procura por vagas pela Cross aumentou.

Mesmo com a alta procura, o dinheiro repassado pelo SUS é insuficiente para manter o local. “Ficamos dez anos sem ter correção no valor enviado pelo governo”, diz. A correção aconteceu em dezembro do ano passado, mas foi insuficiente para cobrir os custos. A diária de um paciente custa ao Seara R$ 165. O SUS repassa R$ 82,40. “Eles pagam praticamente só a metade e nossas despesas são altas”, destaca Pires.

Para suprir a diferença, o hospital tenta convênio com municípios vizinhos de Americana, mas sem sucesso. “A gente recebe muito pacientes de cidades próximas, mas nenhuma nos ajuda”, afirmou.

A Prefeitura de Sumaré, que já teve convênio com o hospital, não o renovou quando venceu há dois anos. Além de Americana, apenas Vinhedo tem parceria com a instituição.

“Foi a única cidade da região que nos estendeu a mão”, disse Pires. A parceria com os municípios garantiria o pronto-atendimento quando precisassem de leitos e ajudaria o hospital a funcionar com mais tranquilidade financeira. “Sem dúvida, seria uma opção importante para ajudar a cobrir as despesas e garantir o nosso funcionamento”.

Pires cita que os dez anos sem aumento no valor do repasse obrigou o hospital a buscar ajuda nos bancos e os empréstimos com as instituições privadas entraram para os custos da instituição. “As contas com o banco é uma luta também, mas graças a Deus estamos pagando”.

A Prefeitura de Americana repassa mensalmente R$ 89,9 mil. Esse dinheiro, mais as doações que o hospital recebe e os leitos particulares, garantem as portas abertas da instituição. Um desequilíbrio nesse tripé pode comprometer o trabalho prestado há 55 anos pelo Seara.

Nos meses nos quais o número de pacientes particulares internados cai, por exemplo, a situação se complica. “Aí vem o desespero porque são os convênios particulares que acabam sustentando o hospital”, explica Pires.