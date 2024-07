Hospital São Lucas terá maternidade a partir desta 2ª feira

Unidade inaugura ala cujo serviço, até então, era feito no São Francisco

Nova ala, localizada no segundo piso do hospital, terá três quartos individuais - Foto: Divulgação

Hapvida NotreDame Intermédica inaugura, nesta segunda-feira, a maternidade do Hospital São Lucas, em Americana. A nova ala fica no segundo andar do prédio da unidade, na Avenida Brasil, e é dedicada ao atendimento exclusivo de gestantes e bebês.

Até então, as beneficiárias eram atendidas no Hospital São Francisco, que é credenciado ao plano – desde 2020, o São Lucas é administrado pelo grupo NotreDame

São três quartos individuais, onde mãe e bebê ficarão juntos, além do acompanhante. Há também uma sala PPP (pré, parto e pós) equipada para o tratamento humanizado, segundo a Hapvida.

“Um dos objetivos da maior empresa de saúde da América Latina é promover atendimento de qualidade dentro das nossas unidades hospitalares. Agora a cidade de Americana pode contar com uma maternidade da rede própria. Ela se soma às unidades de Campinas e Limeira”, afirmou o vice-presidente de Operação Hospitalar e Serviços, Francisco Souto, por meio da assessoria de imprensa da Hapvida.

Em nota divulgada à imprensa, o diretor médico do Hospital São Lucas, Flávio Rocha Brito Marques, afirmou que a expectativa é realizar 60 partos por mês na maternidade e entre 250 e 300 consultas mensais no Pronto Atendimento Obstétrico. A unidade tem consultórios, sala de observação, sala de medicação e um novo ultrassom.

“Temos uma nova equipe de neonatologistas, formada por oito profissionais, além de equipamentos de primeira linha, com monitores, respiradores e berços aquecidos para a UTI neonatal. A unidade vai atender os beneficiários de Americana e também deve receber clientes de Nova Odessa e Santa Barbara d’Oeste”, informou.

O Hospital São Lucas é considerado de média complexidade e realiza 14 mil atendimentos por mês no pronto-socorro, além de 400 cirurgias. O complexo já conta com 40 leitos de enfermaria, nove leitos de UTI adulto e quatro leitos de UTI pediátrica.

Em 2023, foram realizados cerca de 3 mil partos em três hospitais de Americana: Unimed, São Francisco, ambos que atendem beneficiários com planos de saúde, e o municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Nos particulares, de 2,1 mil partos, foram cesáreas 1,8 mil deles. Já na unidade municipal, de 955 partos, 557 foram cesáreas. Os dados foram compilados e divulgados pela prefeitura.