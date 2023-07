Hospital São Francisco terá novo banco de sangue neste ano

O Hospital São Francisco, em Americana, receberá um novo banco de sangue. Com a expectativa de ser inaugurado até o fim deste ano, o Centro de Hematologia de Americana passará a prestar o serviço de doação de sangue no local. Inclusive, já se movimenta para trazer doações à unidade.

Expectativa é de que o novo espaço seja inaugurado até o final do ano – Foto: Divulgação

A empresa é uma filial do Centro de Hematologia de Campinas e já presta serviços para os hospitais São Lucas e Samaritano. Para Acacira Araújo, diretora médica dos centros de Campinas e Americana, o município receberá a essência do bem servir. Ela ainda reforça que cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A nossa chegada em Americana é de extrema felicidade para nós, porque levaremos toda a história de mais de 10 anos de Centro de Hematologia Campinas, para nossa cidade vizinha/irmã Americana. Agora, os americanenses poderão contar com um serviço de doação de sangue diferenciado, acolhedor e que tem como maior propósito a preservação da vida de forma digna e benevolente”, disse ao LIBERAL.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O ambiente que receberá o Centro de Hematologia está em obras, com expectativa de conclusão no fim deste ano. Para que o banco de sangue não seja prejudicado neste período, haverá uma ação de coleta com a unidade campineira, no próximo sábado.

A ONG Doação Sem Fronteiras fará uma ação “leva e traz” de doadores. No dia, haverá uma van que buscará os doadores em frente ao Hospital São Francisco e levará até o Centro de Hematologia em Campinas. Interessados podem agendar a participação até sexta-feira, às 12h, pelo telefone (19) 98122-1020.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.