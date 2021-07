Hospital São Francisco tem fila para doação de sangue a menino vítima de acidente

Hospital São Francisco teve fila para doações de sangue - Foto: Divulgação

O Banco de Sangue do Hospital São Francisco de Americana registrou, na manhã desta sexta-feira (23), fila de pessoas interessadas em doar sangue ao Nicollas José Lascovich de Resende, de apenas 7 anos, uma das vítimas do engavetamento que aconteceu na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) há uma semana.

No último dia 21, o LIBERAL noticiou que o menino precisava de doações do tipo A+. Ele teve seis costelas quebradas, o fêmur exposto e escoriações pelo corpo e está internado na UTI pediátrica do hospital desde o dia do acidente.

De acordo com a biomédica supervisora do Banco de Sangue do HSF, Cristiane Bocchio Martins, há dois anos o banco não tinha um volume tão grande de doadores como o registrado nesta quinta e sexta-feira.

“Este volume foi muito significativo. Com essa campanha, conseguimos abastecer o nosso estoque e, por meio da campanha do Nicolas, muitas pessoas que precisam das doações, também serão alcançadas”, disse a biomédica.

A profissional disse que entre esta quinta (23) e sexta-feira, o banco colheu 100 bolsas de sangue, de todos os tipos sanguíneos. A biomédica explicou, ainda, que o banco tem limite de coleta de 50 bolsas por dia, por isso foi necessário que a equipe orientasse as pessoas interessadas em doar e que não conseguiram retirar a senha, retornassem na semana seguinte.

“Às 9h de hoje [sexta-feira] nós já tínhamos distribuído as 50 senhas para quem estava na fila. Quem chegou depois, pedimos para voltar na próxima semana. Precisamos dessas doações, mas infelizmente, por questões de logística e espaço físico, não conseguimos atender mais, disse.

Cristiane explicou que o limite se dá por conta do protocolo que o banco precisa seguir, bem como o horário máximo de coleta, às 11 horas, e o espaço físico.

A assistente administrativa, Gabrielly Velloso Rodrigues, de 19 anos, foi uma das 50 doadoras desta sexta-feira.

“Li no Instagram do jornal que o menino estava precisando de sangue. Eu sou tipo O+ e ele pode receber o meu. Então, chamei meu amigo e viemos doar”, disse. Esta é a primeira vez que Gabrielly e o amigo doam sangue.

Pâmela e Gabrielly foram doar sangue pela primeira vez para ajudar Nicollas- Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Assim como a assistente administrativa, Pâmela Alves de Morais, de 29 anos, também ficou sabendo da necessidade pelo LIBERAL e foi doar sangue pela primeira vez.

“Sempre tive vontade e quando vi que o Nicolas estava precisando, fui doar. Desta forma, não ajudo só ele, mas também outras pessoas que estão precisando”.

A tia do Nicolas, Waleria Maria, de 33 anos, informou à reportagem que o garoto precisou passar por uma cirurgia no fêmur nesta semana e que neste sábado (24), deverá passar por outro procedimento.

“Amanhã ele vai fazer uma cirurgia no braço. Graças a Deus ele está muito bem e consciente. Agradeço a todos que já doaram sangue para ele, realmente estamos muito emocionados”, disse.

O garoto estava em um Gol, que era conduzido por uma tia-avó de 55 anos, que levava também sua avó, de 57 anos. O veículo foi destruído com o acidente.

De acordo com informações da família, a avó foi diagnosticada com traumatismo craniano e está entubada na UTI do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. A tia-avó ainda está internada, mas no quarto em observação, também do HM.

DOAÇÕES

O Banco de Sangue do Hospital São Francisco realiza as coletas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11 horas. Para ser um doador é preciso: não estar em jejum; estar bem de saúde; não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação; não fumar duas horas antes; pesar mais que 50 kg; ter idade entre 16 e 69 anos (16 e 17 anos deve vir junto do responsável legal); manter repouso mínimo de seis horas na noite anterior da doação; evitar alimentos gordurosos; e levar documento com foto. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3645-8395.