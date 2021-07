Hospital Municipal vai reformar salas de internação do novo pronto-socorro

Unidade realiza mudança no fluxo do pronto-socorro geral para garantir a segurança dos pacientes

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, vai reformas as salas de internação do novo pronto-socorro e concluir os banheiros. A obra tem valor previsto de R$ 263.752,49, com repasse de R$ R$ 250 mil de emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) e contrapartida de R$ 13.752,49 da prefeitura.

O Hospital Municipal informou que está realizando uma mudança no fluxo do pronto-socorro geral para garantir a segurança dos pacientes, principalmente em relação à Covid-19, uma vez que grande parte do pronto-socorro acabou absorvendo assistência exclusiva para esta doença.

“Essa reforma é necessária para garantir esse fluxo e oferecer melhor qualidade no atendimento aos pacientes do HM”, explicou o hospital.

Nas salas de internação, haverá substituição das esquadrias de madeira, do forro, do piso interno, da pintura interna, dos acessórios de rede de gás medicinal, além da instalação de novas luminárias.

O banheiro terá a instalação de divisórias, esquadrias, forro, piso interno, louças e metais, provisão de rede elétrica com luminárias e pintura.

O anúncio da abertura do edital na modalidade convite foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial. As propostas serão recebidas em 21 de julho. O prazo de execução da obra é de 120 dias após a emissão da ordem de serviço.