Hospital Municipal terá mudanças em estrutura e procedimentos

09 out 2021 às 08:39 • Última atualização 09 out 2021 às 10:30

O HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, terá algumas adequações na estrutura do prédio e nos processos e fluxos de trabalho. As alterações serão acompanhadas por uma comissão de inspeção sanitária instituída pela Secretaria de Saúde.

O prédio foi construído há mais de 30 anos conforme as normas de vigilância vigentes à epoca. Porém, atualmente, estão em desconformidade com a lei.

A administração citou como exemplo a existência de um banheiro que estava em uso dentro do lactário (espaço destinado à esterilização, preparo e distribuição de mamadeiras, como também das frutas, sucos, gelatinas) do hospital. “Na época era permitido, mas hoje não. Teve que ser desativado”, trouxe a nota da prefeitura.

Em relação aos processos e fluxos de trabalho, a prefeitura afirmou que alguns setores tinham geladeira e forno de micro-ondas, o que era permitido e agora não mais. Outra situação que deve ser corrigida também é a não utilização de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) pelos servidores, mesmo o hospital fornecendo, entre outros exemplos.

“A comissão foi instituída com o objetivo de sanar as não conformidades de natureza sanitária frente às legislações em vigor e, com isso, melhorar os serviços ofertados pelo hospital aos usuários”, afirmou a prefeitura, em nota.

Quanto ao prazo para que as adequações possam ser implementadas, a administração informou que há situações que devem ser regularizadas em até 30 dias e outras no período de 6 meses. A decisão da Secretaria de Saúde que institui a comissão foi publicado nesta semana no Diário Oficial do município.