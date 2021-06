Hospital Municipal tem lotação máxima na enfermaria Covid

A enfermaria do novo coronavírus (Covid-19) no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, tem lotação máxima nesta segunda-feira (31). Todos os 30 leitos foram ocupados e mais cinco de contingência precisaram ser acionados para atender a demanda, totalizando 35 pacientes. Na sexta-feira, eram 26 internados na ala.

Os leitos com respiradores do HM têm oito vagas disponíveis. Do total de 26, 18 estão ocupados nesta segunda-feira.

A taxa geral de ocupação dos leitos com respiradores, incluindo a rede privada, está em 90%, com nove vagas disponíveis. As enfermarias têm 99% de ocupação, com apenas um leito disponível.

No total, 159 pacientes estão internados com suspeita ou confirmação da doença nos quatro hospitais da cidade. O número é equivalente ao cenário da terceira semana de março, quando a cidade entrava no pico da segunda onda. O recorde de internados em um único dia ocorreu em 31 de março, com 191 pessoas em leitos Covid.

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 100% com respiradores (de 18 no total, 18 ocupados) e 94% sem respiradores (de 16 no total, 15 ocupados); no Hospital São Francisco, a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 16 no total, 16 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 15 no total, 15 ocupados); no Hospital Unimed, a taxa é de 96% de leitos com respiradores (de 26 no total, 25 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 17 no total, 17 ocupados).