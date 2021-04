Hospital Municipal recebe cinco respiradores para leitos de UTI Covid

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, recebeu no início da noite desta terça-feira-feira (13) cinco ventiladores pulmonares. Os aparelhos serão utilizados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para o tratamento da Covid-19.

Os equipamentos fazem parte da compra de 12 kits de intubação, feita pela Secretaria de Saúde com recursos repassados pela câmara. Segundo a prefeitura, os demais equipamentos devem chegar nos próximos dias.

Com a entrega completa dos kits, o número de leitos de UTI Covid deve aumentar de 26 para 38, ampliando assim a capacidade de atendimento no momento mais grave da pandemia. Nesta terça-feira, 18 pacientes estão internados em leitos intensivos no Hospital Municipal.

A compra foi realizada de forma emergencial, com o uso de R$ 700 mil destinados pela câmara, que antecipou o duodécimo que seria devolvido no final do ano aos cofres da prefeitura diante da crise sanitária.

A previsão era que os 12 respiradores fossem recebidos pelo município até sexta-feira, mas houve atraso na entrega dos aparelhos pela fábrica, localizada na cidade de Itajubá (MG).

No dia 31 de março, o HM já havia recebido dez monitores multiparâmetros, referente a essa mesma compra. Faltam chegar ao município para composição dos leitos 12 bombas de infusão, dois monitores e sete respiradores, completando assim os 12 kits de intubação.

Equipamentos foram adquiridos com recursos antecipados pela CM de Americana – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O prefeito Chico Sardelli (PV) destacou a importância da aquisição. “Estou feliz pela chegada deste equipamento e tenho de parabenizar a câmara pela iniciativa de contribuir com o município. Com certeza o HM, única instituição pública de saúde de Americana, fica mais preparado para atender à nossa população”, disse.

O novo superintendente da Fusame (Fundação Saúde de Americana), Edson Eduardo Pramparo, ressaltou a importância dessa compra no momento em que o Hospital Municipal está com sobrecarga nos atendimentos.

“Receber esses equipamentos num momento como esse, em que há uma alta demanda no atendimento [dos casos de Covid] é de uma importância indescritível; certamente isso nos dará maior segurança na assistência”, avaliou.

Danilo Carvalho Oliveira, secretário de Saúde do município, destacou que o município ampliou sua estrutura para os atendimentos, mas que a população deve continuar com as medidas preventivas.

“Essa compra foi providencial para ampliarmos a oferta de leitos, porém, é preciso reforçar que os cuidados com a prevenção à Covid-19 devem continuar. A população precisa colaborar, evitando aglomerações, higienizando as mãos com frequência, usando máscara de forma adequada e mantendo o distanciamento social”, orientou o secretário.