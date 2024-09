Hospital Municipal denuncia e funcionária da Chavantes que desviava medicamentos é presa pela DIG

Uma ação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, na tarde desta quarta-feira (4), culminou com a prisão de uma funcionária envolvida em um esquema de desvio de medicamentos psicotrópicos, sujeitos a controle especial, do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, na mesma cidade. A denúncia partiu da prefeitura e da Santa Casa de Chavantes, OS (Organização Social) responsável pela gestão da unidade de saúde.

A mulher, de 38 anos, era contratada da Chavantes, e cuidava da farmácia da unidade. Ela foi surpreendida pelos policiais civis na saída do hospital. Diversos medicamentos foram encontrados em sua bolsa e, de acordo com os agentes, eram revendidos em grupos no WhatsApp.

Medicamentos apreendidos pela DIG de Americana tem valor estimado em R$ 500 mil – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

O delegado Filipe Rodrigues de Carvalho disse que vai pedir a prisão preventiva da mulher. Ela foi atuada em flagrante por peculato, além de falsificação, corrupção ou adulteração de produto destinado a fins terapêuticos e medicinais – crime cuja pena é de 10 a 15 anos de prisão.

Entre as centenas de remédios furtados e anunciados pela mulher estão opióides, como morfina e fentanil, além de um anestésico, a ketamina, que de acordo com a polícia é utilizado por viciados para uso recreativo e em golpes como “Boa Noite Cinderela”, podendo chegar a custar R$ 200 o grama. O total de medicamentos apreendidos tem valor estimado em R$ 500 mil.

Após a operação no hospital, os policiais foram até o apartamento dela, no Parque Residencial do Lago, em Santa Bárbara d’Oeste, e apreenderam mais medicamentos furtados.

A Polícia Civil disse em nota que os investigadores conseguiram identificar a indiciada, bem como seu turno de serviço e até mesmo reproduções de diálogos com terceiros, onde realizava a negociação dos medicamentos sem autorização legal ou regulamentar.

Indagada, em um primeiro momento ela negou relação com atos ilícitos, porém acabou apresentando contradições e posteriormente confessou que furtava os remédios de controle especial porque tinha acesso facilitado dentro do hospital e que vendia as substâncias.

O trabalho da polícia continuará para tentar identificar e localizar outros possíveis envolvidos no esquema. Até a publicação desta matéria, a mulher detida não tinha advogado constituído.

Em nota, a Santa Casa de Chavantes informou que em processo administrativo apurava o desvio de medicamentos controlados, que culminou com denúncia e seu desfecho, e que continua colaborando com informações.

“A Santa Casa já havia implementado um processo de controle habitual e preventivo do dispensário de medicação, o que possibilitou identificar esse caso”, trouxe o texto.

“A polícia foi ágil e está empenhada na apuração total e conta com apoio integral do hospital. A polícia apreendeu os medicamentos e a investigação seguirá com rigor”, completou a OS.