Hospital Municipal de Americana tem nove leitos de UTI Covid vagos

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, tem nove leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Covid vagos nesta segunda-feira (12), com uma taxa de ocupação em 65%. Do total de 26 leitos, 17 estão ocupados. Na sexta-feira, eram 21 internados. A prefeitura não especificou se foram pacientes com alta ou óbitos.

Já a enfermaria, composta por 30 leitos sem respiradores, tem 32 pacientes internados. Dois leitos de retaguarda estão sendo utilizados.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O Hospital Municipal esperava mais 12 respiradores para reforçar o atendimento aos pacientes com coronavírus, comprados com recurso da câmara e previstos para chegarem na semana passada. Contudo, a chegada dos aparelhos atrasou.

“Os equipamentos ainda não chegaram e a Secretaria de Saúde aguarda o recebimento para colocá-los em funcionamento. A ampliação dos leitos é de extrema importância nesse momento de recrudescimento da pandemia, pois irá garantir maior oferta de assistência aos pacientes, aliviando a pressão que o sistema público de saúde local vem recebendo ao longo das últimas semanas”, afirmou a pasta municipal.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

REDE PRIVADA

Os três hospitais privados com leitos de UTI Covid seguem com 100% de ocupação, situação que ocorre desde o dia 17 de março.

No São Lucas, são 18 pacientes na terapia intensiva e 16 na enfermaria. No Hospital São Francisco, são 13 pacientes com respiradores e 16 em leitos comuns. O Hospital Unimed tem 29 pacientes na UTI e 22 na enfermaria.

A taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 89% de leitos com respiradores (de 86 no total, 77 estão ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 86 no total, 86 estão ocupados).

MORTES

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou mais duas mortes pelo novo coronavírus nesta segunda-feira e 173 confirmações. Com isso, a cidade contabiliza 14.517 casos positivos, sendo 25 internados, 408 óbitos, 399 em isolamento domiciliar, 13.685 recuperados e 96 casos suspeitos aguardando resultados de exames.

Veja os detalhes dos óbitos informados hoje: