Hospital Municipal de Americana passa a utilizar ‘prontuário afetivo’

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, passa a adotar um “prontuário afetivo” na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto, conforme foi informado pela prefeitura na reinauguração do espaço, nesta quinta-feira.

De acordo com o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, o documento terá informações particulares dos internados, para que a equipe médica possa interagir melhor com os pacientes quando eles acordarem do coma.

Reformas da Ala 3 e UTI Adulto do HM foram entregues nesta quinta-feira – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

O prontuário trará o que cada um gosta de fazer e, até mesmo, o time de coração do internado, por exemplo. “Isso eu consigo com um depoimento de um familiar próximo”, afirmou o secretário.

Com esses dados em mãos, a equipe médica pode puxar assuntos com os pacientes. Danilo usou o futebol como exemplo em sua explicação.

“Se, por acaso, você precisar um dia, eu digo: ‘Chico, o Palmeiras está jogando hoje’” disse o secretário olhando para o prefeito Chico Sardelli (PV), que é palmeirense. “Isso chama-se humanização. Isso chama-se dignidade”, ressaltou.