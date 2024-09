Hospital Municipal de Americana participa de projeto de combate à superlotação

Iniciativa é do Ministério da Saúde, executada de forma colaborativa pelo Hospital Sírio-Libanês

O HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, fará parte de um projeto, denominado Lean nas Emergências, que busca auxiliar os hospitais no combate à superlotação nas urgências e emergências, além de aprimorar internamente o fluxo hospitalar e a gestão de processos.

Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Saúde, executada de forma colaborativa pelo Hospital Sírio-Libanês. Não há custos para o município.

Hospital Municipal de Americana – Foto: Divulgação

Durante a fase de implementação, o HM vai receber visitas presenciais de uma equipe especializada do Hospital Sírio-Libanês, composta por médicos e especialistas em processos, com o intuito de capacitar os profissionais da unidade, identificar oportunidades e implementar ações de melhoria.

Após a conclusão dessa etapa, que tem duração estimada de seis meses, o hospital é acompanhado por mais 12 meses para a sustentação dos resultados.

“Este projeto é um grande avanço para o Hospital Municipal e, consequentemente, para toda a nossa população. Uma iniciativa que traz a excelência de uma das instituições mais renomadas do País para dentro do HM, nos ajudando a aprimorar os fluxos de atendimento e a oferecer um serviço ainda mais eficiente e humano para todos os cidadãos”, disse o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O HM foi escolhido pela Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, Ministério da Saúde, Conass (Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde) e Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) para integrar o Ciclo 09 do projeto, realizado por meio do Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde).