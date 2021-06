Hospitais de Americana registram novo recorde com 209 internados em leitos Covid

Em uma semana, enfermaria do HM saltou de 31 para 59 pacientes internados e opera com 168% de ocupação

Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi registra nesta terça-feira 82 pacientes internados - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os hospitais de Americana registraram recorde de internações em leitos do novo coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira. No total, 209 pessoas estão hospitalizadas, das quais 96 estão usando respiradores.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi registra nesta terça-feira 82 pacientes internados com suspeita ou que já testaram positivo para o coronavírus.

Do total de pessoas hospitalizadas, 23 estão em leitos com respiradores (há três vagas) e 59 estão na enfermaria. A capacidade do espaço é de 35 leitos, mas desde o final de semana o hospital tem precisado improvisar acomodações para conseguir atender a demanda.

A prefeitura esclareceu que, apesar da lotação na enfermaria, no momento não há nenhum paciente intubado aguardando leito intensivo, e lembrou que há três vagas na UTI.

O volume de internados apresentou aumento de 18% em relação a segunda-feira, quando 69 estavam internados, e supera até mesmo o registrado no final de semana, que teve 80 pessoas hospitalizadas.

Em uma semana, as internações na enfermaria do HM passaram de 31 no dia 8 de junho para 59 nesta terça-feira.

A UTI do Hospital Unimed está atendendo 41 pessoas, o segundo maior pico da pandemia – o hospital já chegou a 46 pacientes intubados. Há ainda 27 pessoas internadas na enfermaria do hospital particular.

O Hospital São Francisco tem 28 internados, dos quais 15 estão com respiradores. No Hospital São Lucas, são 31 pessoas hospitalizadas, 17 delas intubadas.

Vigilância Epidemiológica informa sete mortes

Americana registrou no boletim desta terça-feira mais sete óbitos por coronavírus, totalizando 623 vítimas. Abaixo, o histórico dos pacientes informados pela prefeitura:

Homem de 52 anos, que morava no Balneário Riviera. Estava internado em hospital particular de Americana e faleceu em 11 de junho. Sem informação de comorbidade;

Mulher de 42 anos, que morava no São Jerônimo. Estava internada em hospital particular de Americana e faleceu em 11 de junho. Sem informação de comorbidade;

Mulher de 69 anos, que morava no São Luís. Estava internada em hospital particular de Americana e faleceu em 12 de junho. Tinha doença cardiovascular crônica e diabetes;

Mulher de 58 anos, que morava no Parque da Liberdade. Estava internada no Hospital Municipal e faleceu em 14 de junho. Tinha diabetes;

Mulher de 40 anos, que morava no São Luís. Estava internada no Hospital Municipal e faleceu em 14 de junho. Sem informação de comorbidade;

Homem de 83 anos, que morava no Jardim Ipiranga. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 13 de junho. Sem informação de comorbidade;

Homem de 53 anos, que morava na Vila Dainese. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 13 de junho. Tinha hipertensão e diabetes.

Foram registrados ainda mais 239 casos de Covid-19. O quadro geral em Americana é de 20.658 casos positivos, sendo 57 internados, 623 óbitos, 712 em isolamento domiciliar e 19.266 recuperados.