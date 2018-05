Horários dos ônibus devem ser normalizados na segunda

A VPT (Viação Princesa Tecelã), empresa que administra o transporte público em Americana, informou que a partir da próxima segunda-feira (4) os ônibus devem voltar a circular em horários normais, com 100% da frota em funcionamento.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com a nota enviada pela empresa, a normalidade no transporte público deverá ocorrer porque há uma previsão do fim da greve nacional dos caminhoneiros e possível normalização da entrega de combustível.

Mesmo com a mudança, os usuários dos coletivos devem ficar atentos nesta semana, já que os ônibus continuam a circular com horários de sábado, com redução de 30% da frota e reforço em horários de pico.

A exceção é esta quinta-feira (31), feriado de Corpus Christi, que como de costume em outros feriados, seguirá os horários de domingo para disponibilização dos coletivos.