Servidores do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, reclamam de falta de funcionários, situação que teria gerado uma sobrecarga de trabalho, e também relatam problemas com relação aos horários de dispensa de antibióticos.

Os assuntos estiveram na pauta de uma reunião realizada na última segunda-feira, entre servidores e a direção da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) responsável pelo hospital. O SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) também esteve representado no encontro.

Problemas foram relatados no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi – Foto: Arquivo / Liberal

Segundo uma servidora que pediu para não ser identificada, há momentos em que, quando chega o horário de o paciente ser medicado, o antibiótico ainda não está pronto para ser dispensado pela farmácia.

“Sempre a gente conversa com o farmacêutico, ou com os auxiliares de farmácia, e eles falam que não tem funcionário, que eles estão sempre em poucos”, disse.

Diretora do sindicato, Patrícia Cavicchioli apontou que pedidos de férias e ausência, por exemplo, costumam desfalcar a equipe do hospital. “Que falte um servidor para o bom atendimento. Já gera deficiência no andamento do trabalho interno”, afirmou.

De acordo com ela, a Santa Casa se comprometeu a resolver essas questões. “Precisa de uma atuação mais eficiente neste sentido”, destacou.

A realização da reunião foi citada pelo vereador Gualter Amado (Republicanos) na última terça, em sessão da câmara. “Ainda não dá para falar que nós temos uma saúde satisfatória no nosso município”, criticou.

RESPOSTA

A Santa Casa negou que haja problema na dispensa de medicamentos. “O atraso na farmácia foi uma questão pontual já solucionada.”

Sobre a questão dos funcionários, comunicou que, “por meio de seguidos processos seletivos (cinco no total), realizados a partir de janeiro, a Chavantes vem compondo o seu quadro de colaboradores e de cadastro reserva”.

“Desde então, as contratações estão ocorrendo de forma contínua e, sempre que necessário, o dimensionamento do quadro de funcionários é reajustado pela direção da Organização Social”, apontou.