Programação da VOCÊ e 94.7 FM mudam com horário eleitoral

O início do horário eleitoral gratuito nesta sexta-feira (31), altera a programação de jornalismo e entretenimento das rádios Você AM 580 e 94.7 FM, do Grupo Liberal de Comunicação. O horário eleitoral gratuito é previsto em dois blocos nas rádios, ambos de 25 minutos cada. De segunda a sábado, o tempo para os candidatos apresentarem suas propostas vai de 7 às 7h25 e de 12 às 12h25.

Com o horário, a 1ª edição do Liberal no Ar, que é transmitido em cadeia com a rádio 94.7 FM, passa a ocupar a faixa das 6 às 7h, de segunda a sexta.

Aos sábados, o rádio jornal começas às 7h25 e dura até 8h10. Nos seis dias, o programa De Bem Com a Vida começará em seguida. Durante a semana, o programa Show da Manhã encerra mais cedo, às 12h. Aos sábado, o programa Banquinho & Violão também acaba antes, às 12h, para a transmissão da propaganda eleitoral.

A 2ª edição do programa Liberal no Ar permanece das 12h30 às 13h, de segunda a sábado.