Horário de coleta de sangue é alvo de críticas em Americana

O alerta de que o banco de sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi necessita de urgentemente de doações dos tipos O e A positivo, feito na página da Prefeitura de Americana no Facebook nesta quarta-feira, gerou várias críticas da população em relação horário de funcionamento da coleta – de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30. Vários moradores comentaram na postagem dizendo que a coleta deveria estar disponível também aos sábados ou em horário estendido. O Executivo disse, em nota, que estudará a solicitação.

De acordo com o pedido feito pela Administração, os estoques de sangue O e A positivo estão baixos, “o que pode comprometer o atendimento a pacientes com esses tipos sanguíneos”. Em nota encaminhada à imprensa, o Executivo afirma que a situação dos tipos B e AB é bastante satisfatória, com quantidade suficiente para atender a demanda no momento. Foto: Arquivo / O Liberal

Diante da divulgação, o horário curto para doação foi alvo de críticas. “Vocês precisam abrir exceção aos sábados, domingos e feriados. Com certeza eu e muita gente iria fazer a doação de sangue”, escreveu Neila Rezende. Outra internauta ponderou que, mesmo com o atestado que é entregue a quem faz a doação, nem sempre é possível faltar ao trabalho para fazer a doação. Outras várias internautas comentaram que são doadoras, mas só podem fazer isso aos sábados.

Os comentários motivaram inclusive um requerimento de autoria do vereador Thiago Martins (PV), solicitando providências do Executivo e questionando a viabilidade de disponibilizar a coleta aos sábados. “Há dificuldade para muitos realizarem a doação por conta dos horários. Ampliar a possibilidade de acesso traria benefício aos doadores e aos que necessitam do sangue com urgência”, afirmou o parlamentar no documento apresentado.

RESPOSTA

Por meio de nota, a Prefeitura de Americana afirmou que as doações são feitas neste período por conta da logística de atendimento do banco de sangue. “Sobre ampliar o período para sábado, o Hospital Municipal irá verificar a possibilidade junto à empresa prestadora do serviço”, escreveu o Executivo sobre o tema nesta quarta-feira.