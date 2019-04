‘Hora do Planeta’ reuniu cerca de 700 pessoas

A Secretaria de Meio Ambiente promoveu no último sábado (30) a “Hora do Planeta 2019”, na Praça Donaldo Steinberg, no Morada do Sol, com a participação de cerca de 700 pessoas e a realização de exposições com temas ambientais, oficinas, distribuição de materiais educativos, observação com telescópio, aferição de pressão arterial, narração de histórias, acampamento de escoteiros e apresentação de dança do ventre.

O evento teve como objetivo incentivar atitudes sustentáveis ao redor do planeta por meio de um ato simbólico de apagar as luzes durante uma hora. A “Hora do Planeta” tem abrangência mundial e é organizada pela WWF (World Wide Fund for Nature). Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Às 20h30 houve a contagem regressiva e as luzes foram apagadas durante uma hora na praça. O local conta com parque infantil, brinquedos adaptados para crianças com deficiência e recebe atividades do projeto Vida Americana, que realiza ações voltadas para crianças portadoras de diferentes síndromes e cadeirantes.

Para a realização desta edição, a Secretaria de Meio Ambiente contou com a parceria de vários grupos, como Espaço Cibele Saliah, Intrax, Projeto Vida Americana, FAM, Sicredi, Autoposto Jardim Pau Brasil, grupos de escoteiros Nambikwara e Wellington Medeiros, Unimed, Consórcio PCJ, ONG Anjos Peludos, Associação Ecologicamente, GDAI, Instituto Ser e IOD.

“Foi uma noite muito proveitosa, em que as famílias presentes tiveram momentos de lazer e foi também uma oportunidade para conscientizarmos a população sobre diversos tipos de cuidados com o nosso meio ambiente. Se todos praticarmos e levarmos esses ensinamentos adiante, podemos ter um mundo ecologicamente melhor”, disse o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.