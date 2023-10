Homens também precisam ajudar na prevenção ao câncer de mama

Referência em campanha contra doença, presidente do Instituto Rosa do Bem defende conscientização

O mês de outubro tem se notabilizado, a cada ano, pelo avanço da campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. Em Americana, o movimento ganhou ainda mais força com o Instituto Rosa do Bem, que realizará no próximo domingo, 22, a sua tradicional caminhada na Avenida Brasil, com saída do CCL (Centro de Cultura e Lazer) às 9h. A expectativa é de que 8 mil pessoas participem.

Iniciado em 2011, como parte do projeto Pense Rosa e oficialmente fundado em 2015, como instituição, o Rosa do Bem chegou neste ano a 52 mulheres com câncer de mama acompanhadas, além dos milhares de exames realizados. A responsável pelo crescimento do grupo é a empresária Maria Fernanda Grecco Meneghel, presidente do instituto, que conversou com o LIBERAL sobre a caminhada e os desafios da doença na cidade.

A empresária Maria Fernanda, durante entrevista à Rádio Clube, do LIBERAL – Foto: Claudeci Junior_Liberal

A tradicional caminhada do Rosa do Bem é a principal ação de conscientização quanto à importância da mamografia em Americana?

Maria Fernanda. Na verdade, eu falo que a caminhada é a cereja do bolo. O que a gente fala o mês inteiro, e é o mais importante, é a necessidade de as mulheres fazerem os exames preventivos. O câncer de mama ainda é a maior causa de morte entre as mulheres no Brasil. Nós temos apenas 27% das mulheres dentro da faixa de idade indicada que estão fazendo exames preventivos. A gente precisa impactar todas as classes sociais sobre a importância da mamografia para mulheres acima dos 40 anos, porque aí a gente consegue constatar o câncer no início, muito antes de ser palpável. Quem procura, cura.

Quais são os fatores que podem levar uma mulher a ter o câncer de mama?

Maria Fernanda. Envelhecimento, histórico familiar, excesso de peso, exposição à radiação solar, falta de atividades físicas, e os principais são consumo excessivo de álcool e tabagismo. Mas é preciso ressaltar a importância dos exames para as mulheres, porque existe desinformação. Às vezes vejo vídeos na internet que falam que a mamografia não faz bem. Isso é uma mentira. A mamografia é fundamental.

E quais as chances de a mulher se recuperar quando o câncer é detectado no início?

Maria Fernanda. É de 95%. A chance é muito alta. Porque só dá para ser constatado na mamografia, não dá nem para sentir o câncer.

Além da mamografia, tem outra forma de se prevenir do câncer de mama?

Maria Fernanda. É preciso se olhar, se conhecer. Para quem menstrua, por exemplo, espera do sétimo ao décimo dia e faz o autoexame. Levanta um braço, levanta outro. Apalpa a mama, sentido anti-horário, aperta o bico do seio. Isso é o básico e que toda mulher deveria fazer.

Você diz que é o básico, mas ainda temos uma grande incidência de câncer de mama nas mulheres do País. Há negligência no cuidado com a saúde pessoal?

Maria Fernanda. Tem esse lado do descuido, da desinformação, do dia-a-dia atarefado e isso é saúde, não dá para ficar protelando. Os homens também precisam ajudar. Os homens precisam questionar a esposa, a mãe, a irmã de como estão os exames. Para sacudir a sociedade como um todo.

Desde o início da Rosa do Bem, quanto avançou essa conscientização?

Maria Fernanda. Eu fiquei feliz que nas inscrições da carreta deste ano foram várias mulheres que acabaram de fazer 40 anos e já vão fazer o exame com a gente. Eu sempre via, em anos anteriores, as mulheres indo fazer a primeira mamografia com 45, 47 ou 48 anos. Já é um sinal bom, de avanço, das mulheres cada vez mais conscientes.

Mas ainda há desafios quanto ao diagnóstico avançado?

Maria Fernanda. Nós avançamos, mas ainda estamos distantes. Por exemplo, às vezes a filha faz a inscrição para a mãe, aí a gente liga para o agendamento e a mãe fala: ‘não, a minha filha quem me inscreveu, eu faço isso depois no postinho’. A gente precisa quebrar essa resistência. As mulheres, às vezes, não param para cuidar de si mesmas. E isso não pode ser só em outubro, tem de ser no ano todo. As mulheres já falam sobre o câncer de mama, mas ainda temos muita gente para atingir.

Como é acompanhar as mulheres atendidas pelo Rosa do Bem?

Maria Fernanda. Estas mulheres são guerreiras. Teve uma paciente que teve câncer duas vezes e nesta semana ela me ligou de Barretos [do Hospital do Câncer] e contou que teve alta. Ela chorou de lá, eu chorei daqui. É muito emocionante. Às vezes, o cabelo e o peito são afetados, e isso é muito forte para as mulheres, mas elas ensinam muito com a capacidade de se reinventarem e de lutarem.

Como surgiu a ideia do movimento Rosa do Bem e da caminhada?

Maria Fernanda. As minhas avós, em Santos, eram muito ativas e a minha mãe também era muito engajada no combate ao câncer. Eu senti que queria fazer algo pela cidade que eu amo, que é Americana. Conheci o Hospital do Câncer de Barretos e vi que a gente precisava falar sobre a prevenção. Foi aí que surgiu o movimento Rosa do Bem. É um propósito de vida e que aprendi a fazer desde pequena. A caminhada é para chamar a atenção das pessoas mesmo, quanto à prevenção.

Por que as pessoas devem ir à caminhada?

Maria Fernanda. A gente chama todas as pessoas para ajudar a levar essa ideia. Ali na avenida não importa para qual time você torce, qual o seu lado político, qual a sua religião. Nós somos todos iguais por uma única causa e ela está acima de tudo. É um mar de amor.