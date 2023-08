Homens executados são encontrados na Ivo Macris

Dois homens, com idades entre 25 e 30 anos, foram executados com tiros à queima-roupa e seus corpos foram encontrados na manhã desta quinta-feira (17), em um canavial próximo à Estrada Municipal Ivo Macris, no limite entre Americana e Cosmópolis. As vítimas ainda não tinham sido identificadas até a publicação desta matéria.

Um carroceiro que parou no local encontrou o corpo e em seguida avisou à Guarda Municipal de Cosmópolis.

Corpo foi encontrado por um carroceiro, que acionou a Guarda Municipal de Cosmópolis – Foto: Polícia Civil / Divulgação

O investigador André Pompeu, da delegacia de Cosmópolis, iniciou as primeiras apurações sobre o caso. Um dos tiros acertou a mandíbula e transfixou no olho esquerdo de uma das vítimas, enquanto a outra foi baleada no ouvido.

“Os dois homens caíram de barriga ao chão. Pelas circunstâncias do crime, ambos foram mortos no local. De acordo com a análise dos peritos criminais, o duplo homicídio ocorreu entre 24 e 48 horas. Por enquanto não há suspeitos sobre a autoria”, disse Pompeu.

Apesar da apuração ter começado pelos policiais de Cosmópolis, a continuidade sobre o caso será realizada pelos policiais civis do delegado Filipe Carvalho, do 4º Distrito Policial de Americana.

“Durante a investigação confirmamos que as mortes ocorreram em Americana”, completou Pompeu.

Os corpos foram levados ao IML (Instituto Médico Legal) para a realização de exame necroscópico para confirmar as causas das mortes e também para a identificação das vítimas.