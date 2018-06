Homem usa documento falso e acaba preso em Americana

Um operador de máquina de 44 anos foi preso acusado de usar uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) falsa no Detran (Departamento Estadual de Trânsito), em Americana. Com o documento, ele tentava obter permissão para retirar uma caminhonete que tinha sido apreendida, conforme consta no Boletim de Ocorrência. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (22).

A liberação do automóvel foi pleiteada por uma mulher, que não possui habilitação. Por esse motivo, ela indicou o operador de máquina para que retirasse o veículo no pátio. Diante disso, o homem mostrou sua CNH para atendente. A funcionária pesquisou a procedência do documento e constatou que o número de registro estava em nome de outra pessoa.

Ela relatou a situação para sua superior, que acionou a PM (Polícia Militar). Uma equipe, então, compareceu no local e levou o suspeito para CPJ (Central de Polícia Judiciária). Na unidade, a Polícia Civil autuou o homem em flagrante e determinou que ele fosse encaminhado para a cadeia de Sumaré, que é anexa ao 1º DP (Distrito Policial) da cidade.