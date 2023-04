Homem tenta fugir da Gama, pula no Ribeirão Quilombo, mas acaba preso por tráfico

Ele nadou até a outra margem do Quilombo, mas foi pego ao tentar pular o muro da Estação Cultura

Um homem de 34 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (4) na região central de Americana. Acusado chegou a pular no Ribeirão Quilombo para tentar fugir da detenção, mas acabou capturado pela Gama (Guarda Municipal de Americana).

Segundo informações da equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) os guardas faziam patrulhamento pela região quando, por volta de 18h30, viram dois homens e duas mulheres em atitude suspeita na Avenida Bandeirantes.

Homem tentou fugir, pulando no Ribeirão Quilombo, mas acabou preso por tráfico – Foto: Gama / Divulgação

Os quatro foram abordados pelos patrulheiros que, durante buscas, encontraram porções de crack com três deles. Ainda na região, com auxílio da cadela Hanna, os agentes localizaram outras pedras de crack, totalizando 167 porções apreendidas nesta ocorrência, além de R$ 172,95, provenientes do tráfico.

Uma testemunha que estava próxima ao local também foi abordada e informou aos guardas que comprou entorpecentes de um dos detidos.

No momento em que os guardas organizavam os suspeitos para levá-los até a delegacia de Americana, um dos detidos correu para uma área de mata, pulou no Ribeirão Quilombo, nadou até a outra margem, onde saiu das águas e tentou pular o muro da Estação Cultura, momento em que foi interceptado pelos patrulheiros.

O grupo foi levado ao plantão policial e lá as duas mulheres e um homem, foram liberados. Já o indivíduo que tentou fugir e que vendeu crack para um outro sujeito, ficou preso em flagrante por tráfico de drogas.

Outro: Um homem de 31 anos foi preso pela Gama na tarde desta terça-feira (4), por tráfico de drogas no São Benedito, na região da Praia Azul.

Por volta de 16h20, os agentes faziam patrulhamento pelo bairro e viram um indivíduo que demonstrou nervosismo com a presença da viatura. Ele estava em frente a sua casa, na rua Antônio Fugolin.

Durante buscas no imóvel, foram localizados 84 microtubos de cocaína e R$ 303,45, oriundos do tráfico de entorpecentes. Ele foi levado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.