Homem tenta esconder drogas na boca, mas acaba preso pela guarda

Suspeito tentou esconder as pedras de crack na boca - Foto: Divulgação_Gama

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (10), em Americana, por tráfico de drogas. A ação ocorreu às margens da Avenida Bandeirantes, no sentido à Rua Carlos Gomes, no bairro Jardim Santana.

Por volta das 22h30, durante um patrulhamento de rotina, os guardas avistaram o suspeito saindo de uma área de mata. Ao perceber a presença da viatura, o homem tentou esconder algo na boca. Os guardas o abordaram e solicitaram que ele mostrasse o conteúdo da boca, resultando na apreensão de quatro pedras de crack.

Além do entorpecente encontrado na boca, uma busca no bolso da bermuda do suspeito revelou mais 24 pedras da mesma substância. Ao ser questionado, o homem admitiu que a droga na boca era destinada ao consumo pessoal, enquanto as pedras no bolso seriam destinadas à venda. O depoimento do suspeito foi registrado por uma câmera acoplada no colete de um dos guardas.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso será investigado pelo 4º DP (Distrito Policial).