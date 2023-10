Homem sofre corte no braço após ser atingido por uma garrafa arremessada pelo irmão, em Americana

Boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal, mas depende da representação da vítima - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um homem, de 43 anos, foi atingido por uma garrafa que foi arremessada pelo irmão, de 45 anos, dentro da casa da família, no Jardim Thelja, em Americana, na noite desta sexta-feira (29). Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Waldemar Tebadi com ferimento no braço direito e afirmou que não deseja representar criminalmente contra o agressor.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vítima disse para a polícia que estava dormindo no sofá, quando seu irmão jogou uma garrafa em sua direção. Ao tentar se defender sofreu um corte no braço e depois correu em direção a rua para pedir ajuda aos vizinhos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.



A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito ainda dentro da casa. Com forte odor de bebida alcoólica, ele confessou aos PMs que deu uma garrafada no irmão, mas disse que o ama e lhe quer bem.

O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal, mas depende da representação da vítima, para que a polícia possa investigar o ocorrido.