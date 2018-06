Homem sofre acidente ao desviar de capivara em Americana

Um homem sofreu um acidente de moto ao desviar de uma capivara em Americana. Ele caiu no chão e foi encaminhado a um hospital particular da cidade. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele sofreu apenas escoriações leves.

O acidente foi por volta das 22h20 de segunda-feira (4). O motociclista de 54 anos trafegava pela Avenida Nicolau João Abdalla sentido Limeira quando viu uma capivara na via. Ele tentou des Foto: Arquivo / O Liberal

viar do animal, mas acabou perdendo o controle do veículo e caiu no chão. A capivara não foi atingida.

O Corpo de Bombeiros o levou até o Hospital Unimed com suspeita de fratura, mas ele não teve ferimentos graves, segundo a corporação. A moto que ele conduzia tinha placas de Santa Bárbara d’Oeste e o motorista retornava do trabalho para sua casa.