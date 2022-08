Homem se joga do viaduto da Cillos ao tentar fugir de abordagem da Gama

Suspeito foi encaminhado ao HM com cortes no nariz, na testa e na mão direita, além de uma fratura no crânio

Um homem de 36 anos tentou fugir de uma abordagem da Gama (Guarda Municipal de Americana) e se jogou do viaduto da Avenida Cillos, sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na noite desta segunda-feira (1º).

O suspeito de tentar assaltar um comércio no bairro Cidade Jardim, em Americana, sofreu várias lesões e foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde recebeu alta horas depois.

Homem se jogou do viaduto na tentativa de fugir dos patrulheiros – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

De acordo com registros da equipe que atendeu a ocorrência, os guardas estavam em patrulha, por volta das 19h15, pela Rua das Rosas, quando viram o homem escalando a grade de um estabelecimento comercial. Ao notar a presença dos patrulheiros, o suspeito teria fugido mesmo com ordem de parada, segundo consta no boletim de ocorrência.

O homem continuou correndo e subiu no viaduto da Avenida Cillos e, ao chegar às margens da rodovia, se jogou da estrutura, tentando fugir dos guardas. Ele foi encaminhado pela unidade de resgate ao hospital. A equipe médica constatou cortes no nariz, na testa e na mão esquerda, além de uma fratura no crânio.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A equipe da Gama entrou em contato com o dono do comércio, que informou que nada foi levado e que não havia nenhum dano no local. No entanto, de acordo com o comerciante, o local tem sido furtado há vários dias.

De acordo com o Hospital Municipal, o paciente recebeu alta às 4h51 desta terça-feira (2).