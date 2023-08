Homem quase se afoga após colisão entre jet skis em Americana, mas é salvo por populares

Helicóptero Águia da Polícia Militar atuou no resgate; acidente aconteceu na tarde deste domingo, na Represa do Salto Grande

Pessoas que estavam no local conseguiram socorrer a vítima - Foto: Gama / Divulgação

Um homem quase se afogou na tarde deste domingo (6) na Represa do Salto Grande, na orla da Praia dos Namorados, em Americana, após uma colisão entre dois jet-skis. Pessoas que estavam no local no momento do acidente conseguiram salvá-lo.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do condutor da outra moto aquática. As informações são preliminares e foram divulgadas pela Gama (Guarda Municipal de Americana), que compareceu no local.

A ocorrência ainda está em andamento. O Corpo de Bombeiros e a PM (Polícia Militar) atuaram no resgate, com apoio do helicóptero Águia.