Homem que vendia drogas em moto com identidade visual de seguradora é detido

Um técnico de uma seguradora de 29 anos foi preso por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), na tarde desta segunda-feira (4), no bairro Campo Verde, em Americana. Ele usava uma motocicleta com o adesivo da empresa em que trabalha para comercializar entorpecentes.

De acordo com os policiais, os agentes deflagraram a Operação Delivery, para apurar uma denúncia anônima sobre um rapaz uniformizado e que usava uma motocicleta com o adesivo de uma seguradora no bagageiro, com a qual entregava drogas na região da Vila Bertini, Vila Mariana e Campo Verde, em Americana.

Drogas apreendidas pela Dise de Americana – Foto: Dise / Divulgação

As equipes descaracterizadas da delegacia especializada estiveram em vários pontos para realizar a investigação sobre o caso. Assim que localizaram uma motocicleta com as mesmas características informadas pelo denunciante, eles fizeram a abordagem na Avenida Charles Fenley, enquanto o suspeito utilizava o celular.

Durante a busca pessoal, os investigadores encontraram uma porção de maconha, celular e R$ 24 no bolso da calça do abordado. Ele acabou confessando que tinha drogas escondidas no baú da motocicleta.

No interior do compartimento, os agentes apreenderam 476 gramas de maconha, divididos em seis pedaços grandes. Na casa do suspeito, os policiais encontraram mais uma porção da mesma droga e duas balanças de precisão.

Ele teria confessado aos investigadores que comprava quantidades maiores de maconha e vendia em porções de 25 gramas, ao custo de R$ 80 cada.

Encaminhado à sede da Dise, o técnico foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e depois foi levado para a Cadeia Pública de Sumaré, onde ficou à disposição da Justiça.