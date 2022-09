Homem que jogou carro da ex em ribanceira no Terramérica é condenado a 14 anos de prisão

A vítima e o filho dela de 8 anos, que também estava no veículo, ficaram feridos; caso aconteceu em novembro de 2021

O serralheiro Rafael Luis Santana foi condenado a 14 anos de prisão. Ele foi acusado de bater no carro da ex-mulher, que caiu em uma ribanceira, no Jardim Terramérica, em Americana, em novembro de 2021. A vítima e o filho dela de 8 anos, que também estava no veículo, ficaram feridos. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira.

O promotor Vanderlei César Honorato tinha denunciado o réu por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio (contra o garoto). Mas os crimes foram desclassificados pelos jurados.

Santana vai responder a 12 anos, cinco meses e 10 dias por tentativa de homicídio contra a ex-companheira, e um ano, seis meses e 20 dias de reclusão pela lesão corporal contra a criança.

A vítima acompanhou o julgamento desde início e concordou em prestar novo depoimento na presença do réu. Ela disse que o ex a perseguiu e por duas vezes bateu em seu carro. Alegou ainda que perdeu o controle e caiu em uma ribanceira. O acusado fugiu. Mãe e filho foram socorridos com ferimentos leves.

“Iremos recorrer, pois entendemos que apesar de ter recebido uma pena considerável, caso condenado pela tentativa de feminicídio a pena poderia ser bem maior”, disse o promotor.

O advogado Jean Carlos de Lima, que atuou com a defensora Fernanda Fachine, também irá recorrer para solicitar um novo julgamento.

“Nossa defesa entende que a Justiça foi parcialmente alcançada, uma vez, que desde o início foi pedido a desclassificação para lesão corporal. Não saímos satisfeitos com a dosimetria da pena, pois desde a audiência de custódia, ele narrou os detalhes sobre a empreitada criminosa, no caso, a lesão corporal”, relata Jean.