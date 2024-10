Homem que cultivava maconha em casa é preso pela Dise, em Americana

As plantas de maconha foram encontradas na casa do investigado, no Jardim Santana em Americana - Foto: DISE / Divulgação

Um homem de 30 anos que cultivava maconha em casa foi preso, nesta segunda-feira (7), no Jardim Santana, em Americana, por policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).

De acordo com a delegacia especializada, após um trabalho investigativo, que começou com uma denúncia anônima, foi possível identificar que um vendedor era responsável por cultivar pés de maconha em sua casa. Com isso, foi pedido um mandado de busca e apreensão em seu imóvel, expedido pela Justiça.

Ao cumprirem o mandado no imóvel, nesta segunda, os policiais encontraram na casa do investigado seis potes de vidro com 72 gramas de flores de maconha, cinco vasos com pés de maconha e dois frascos, contendo o mesmo entorpecente, além de uma balança de precisão e celulares.

O homem foi preso e será investigado pelo crime de tráfico de drogas. Os entorpecentes e demais objetos foram apreendidos.